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НовостиОбщество18 июня 2023 15:56

Самарцам рассказали, какая погода будет в конце июня

Совсем скоро в регион вернется тепло
Алена ПРОВКИНА
На следующей неделе в регионе похолодает

На следующей неделе в регионе похолодает

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в конце июня и в начале июля. Уже скоро в регион вернется летнее тепло.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в конце июня местами в регионе пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В дальнейшем ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, станет ветрено и свежо, а осадки прекратятся. Также, специалисты gismeteo отметили, что в областной столице на следующей неделе ожидается похолодание.

Напомним, Самару накроет сильная магнитная буря 20 июня 2023 года. Метеочувствительным следует подготовиться.