В Самарской области автобус влетел в легковой автомобиль

О пострадавших не сообщается. Фото: "ЧП Самара"

В Самарской области произошла страшная авария на автодороге М5 «Урал». Местные жители поделились кадрами в социальных сетях.

Судя по опубликованной информации, дорожное происшествие случилось у подъезда к областной столице. Очевидцы считают, что водитель отечественного легкового автомобиля мог потерять управление, машина затормозила. В этот момент в нее влетел автобус, из-за чего легковушка развернулась.

На месте прибыли специалисты и медики. О пострадавших не уточняется. Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в ГУ МВД России по региону. Подробности уточняются.