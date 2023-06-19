В Самарской области ожидается штормовой ветер днем 19 июня 2023 года

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода вновь не порадует местных жителей. В регионе ожидается усиление северного ветра 19 июня 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Днем, в понедельник, порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду. В этот период сотрудники МЧС рекомендуют избегать нахождения около стен домов, не стоит прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и недостроенными зданиями.

Помимо этого, не нужно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Необходимо поставить машину в гараж или парковать автомобиль вдали от деревьев.