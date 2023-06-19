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НовостиОбщество19 июня 2023 4:43

Два самарских университета вошли в рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами для выпускников

Аналитики предоставили список
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать выпускники вузов

Специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать выпускники вузов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два самарских университета попали в рейтинг по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов. Аналитики опубликовали список.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, самый высокий прирост зарплат у выпускников зафиксировали в МГИМО и в Финансовом университете при Правительстве. В список также попали Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева. Вуз занял 15-е место. Средняя зарплата выпускников в сфере экономики выросла на 8 тысяч рублей и составила 78 тысяч рублей.

Также в рейтинг попал Самарской государственный экономический университета, он занял 17-е место. Средние зарплаты для выпускников составляют 72 тысячи рублей.