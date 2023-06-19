В Самарской области молодая девушка потеряла 5 млн рублей из-за мошенников

Девушка потеряла крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка потеряла крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая опубликовала в интернете объявление о поиске работы. Неизвестные откликнулись и предложили вакансию в крупной кредитной компании. Чтобы получить место, девушке предложили пройти обучение онлайн, необходимо было играть на бирже. В один из дней горожанка не смогла выполнить задание, все деньги с ее счетов были выведены.

После этого работодатель перестал выходить на связь. Девушка потеряла 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.