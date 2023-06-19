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НовостиПроисшествия19 июня 2023 6:30

В Самарской области 85-летняя женщина отдала мошеннику 125 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Неизвестный перестал выходить на связь

Неизвестный перестал выходить на связь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самарской области местная жительница стала жертвой мошенников. Пенсионерка передала деньги курьеру.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный позвонил 85-летней женщине и представился «сотрудником полиции». Он сообщил, что дочь пенсионерки стала виновницей аварии, в которой пострадал другой человек. Чтобы решить проблему, мошенник попросил отдать 125 тысяч рублей курьеру. Потерпевшая продиктовала свой адрес и отдала крупную сумму.

После передачи средств, женщина позвонила дочери и выяснила, что с ней все в порядке Неизвестный перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.