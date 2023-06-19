В Самарской области планируют найти место битвы, с которой начался закат Золотой Орды

В регионе найдут место битвы. Фото: Самарский университет им. Королева

В Самарской области университет им. Королева приступил к реализации крупного археологического проекта. В регионе планируют найти место битвы, с которой начался закат Золотой орды.

По информации пресс-службы Самарского университета им. Королева, ученые из России и Узбекистана будут анализировать аспекты военно-политической и социально-экономической ситуации Европы XIV века, чтобы попытаться определить точное место кровопролитной битвы между войсками хана Золотой Орды Тохтамыша и среднеазиатского Амира Тимура.

- Генеральное сражение произошло на территории нынешней Самарской области 18 июня 1391 года, и мне кажется, это символично, что запуск проекта происходит непосредственно после очередной годовщины битвы. Мы как бы отдаем дань исторической памяти этому событию, которое самым непосредственным образом повлияло на изменение политической карты Евразии и имело большое значение для будущего становления российской государственности, - отметил руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королёва, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Сергей Зубов.

Во время поисков ученые используют технологии гиперспектрального зондирования и лазерного сканирования местности. Специалисты проведут химический анализ почвы. Завершится проект в 2028 году.