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НовостиОбщество19 июня 2023 7:32

В Самарской области инспекторы задержали 56 пьяных водителей в выходные дни

В регионе провели масштабные рейды
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы провели направленные рейды

Инспекторы провели направленные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги направленных рейдов в выходные дни. Инспекторы усиливали работу с 16 по 18 июня 2023 года.

По информации ГИБДД Самарской области, за три дня правоохранители выявили более 1800 нарушений. Особое внимание уделили автолюбителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы задержали 56 пьяных водителей, а также 9 автолюбителей без водительского удостоверения. Помимо этого, за незаконную тонировку привлекли к ответственности 252 автомобилистов.

Подобные рейды проходят на постоянной основе. Рейды по контролю правил дорожного движения буду продолжены.