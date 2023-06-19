В Самарской области инспекторы задержали 56 пьяных водителей в выходные дни

Инспекторы провели направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги направленных рейдов в выходные дни. Инспекторы усиливали работу с 16 по 18 июня 2023 года.

По информации ГИБДД Самарской области, за три дня правоохранители выявили более 1800 нарушений. Особое внимание уделили автолюбителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы задержали 56 пьяных водителей, а также 9 автолюбителей без водительского удостоверения. Помимо этого, за незаконную тонировку привлекли к ответственности 252 автомобилистов.

Подобные рейды проходят на постоянной основе. Рейды по контролю правил дорожного движения буду продолжены.