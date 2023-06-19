Самарский депутат Матвеев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о летнем времени

Перевод часов на "летнее время" могут вернуть в России Фото: Олег УКЛАДОВ

В России могут вернуть переходы на «летнее время». Соответствующий законопроект скоро поступит на рассмотрение в Государственную думу РФ. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат-коммунист Михаил Матвеев.

- Законопроект о возврате переходов на «летнее время» будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния – 21 июня 2023 года, - сообщил парламентарий.

Михаил Матвеев также устроил у себя в канале опрос. Он поинтересовался у подписчиков, поддерживают ли они использование «летнего времени» - то есть плюс один час с конца марта по октябрь. Пока противников у этой инициативы больше, чем согласных. Против проголосовали 57% человек, за – 43%.

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