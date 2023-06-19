В Самаре из-за столкновения газели и легковушки пострадали два человека

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по региону

В Советском районе поздней ночью столкнулись газель и легковой автомобиль. Из-за аварии пострадало два человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 00:35, 16 июня 2023 года. Водитель «ГАЗ 27055» ехал по улице Советской Армии. Во время совершения маневра автолюбитель не уступил дорогу и врезался в легковушку «Daewoo Nexia», за рулем которой находился 22-летний водитель.

В результате столкновения, пострадал водитель и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в медицинское учреждение, где было назначено амбулаторное лечение.