Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 8:00

В Самаре из-за столкновения газели и легковушки пострадали два человека

Их доставили в медучреждение
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по региону

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД по региону

В Советском районе поздней ночью столкнулись газель и легковой автомобиль. Из-за аварии пострадало два человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла в 00:35, 16 июня 2023 года. Водитель «ГАЗ 27055» ехал по улице Советской Армии. Во время совершения маневра автолюбитель не уступил дорогу и врезался в легковушку «Daewoo Nexia», за рулем которой находился 22-летний водитель.

В результате столкновения, пострадал водитель и пассажир легкового автомобиля. Их доставили в медицинское учреждение, где было назначено амбулаторное лечение.