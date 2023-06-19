В ТТУ прокомментировали конфликт водителя и пожилого пассажира трамвая № 20 в Самаре

Пожилого хулигана в ходе разборок с женщиной-водителем ударил мужчина-пассажир Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МП «ТТУ» Самары прокомментировали конфликт водителя и пассажира трамвая № 20. Последний получил удар в нос за шумное и агрессивное поведение. Произошло все вечером в воскресенье, 18 июня 2023 года.

- Трамвай № 20 ехал по направлению в город. На пересечении улиц Арцыбушевской и Красноармейской в салон зашел пожилой мужчина неопрятного вида с сильным запахом перегара. Он сел на сиденье за кабиной водителя и стал стучать по ней палкой, - рассказали «КП-Самара» в ТТУ.

По данным предприятия, на следующей остановке 30-летняя женщина-водитель вышла из кабины и попыталась успокоить шумного пассажира. Однако тот стал вести себя еще более агрессивно.

- В этот момент за водителя вступился один из пассажиров-мужчин. Он ударил пожилого хулигана, тот упал. А на следующей остановке у музея имени Алабина его вывели из салона, - сообщили представители МП.

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