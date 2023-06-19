Перевозчик прокомментировал ДТП с дачным автобусом на въезде в Самару 18 июня

В аварии пострадали два человека - оба находились в легковушке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Компания-перевозчик прокомментировала ДТП с участием дачного автобуса и автомобиля «Лада Калина». Авария произошла в воскресенье, 18 июня 2023 года, на въезде в Самару.

- По словам водителя автобуса, в районе поселка Новосемейкино перед ним резко затормозила легковая машина. Он не успел затормозить и совершил столкновение. Все системы в автобусе, в том числе и тормозная, сработали в штатном режиме, - рассказали в компании «СамараАвтоГаз».

На момент ДТП в салоне автобуса находились 25 человек. Никто из них не пострадал. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, травмы в результате аварии получили 28-летний водитель «Калины» и его 26-летняя пассажирка. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

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