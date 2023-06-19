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НовостиОбщество19 июня 2023 8:30

В Самаре прошел шестой этап детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей»

Мероприятие прошло 17 июня 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Мероприятие прошло на поле стадиона

Мероприятие прошло на поле стадиона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошел шестой региональный этап всероссийского детского футбольного турнира. «Чемпионат Победителей» состоялся 17 июня 2023 года.

По информации БФ «Ветер Добрых Перемен», турнир прошел на поле стадиона «Солидарность Самара Арена». Восемь детских команд боролись за путевку в суперфинал, который пройдет в Москве в сентябре текущего года. Детей поприветствовали член общественной палаты региона Светлана Полдамасова, председатель попечительского совета Денис Игнатов, а также бывшие футболисты Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев и Никита Баженов.

Участниками турнира в областной столице стали команды: «Гармония», «Активисты», «Единство», «Крылья Ровесника», «Иволга», «Факел», «Искра» «Наши дети».