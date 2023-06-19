Скорость мобильного интернета увеличили в пригороде Самары

Теперь еще больше жителей двух микрорайонов смогут скачивать тяжелые файлы за короткое время / Фото: МегаФон

В пригороде Самары — в жилых районах Южный город и Южный город-2 — увеличили скорость мобильного интернета. Сделать это удалось благодаря строительству дополнительной телекоммуникационной инфраструктуры. Работы провел мобильный оператор МегаФон.

В двух быстрорастущих микрорайонах возвели новые базовые станции. Они снизили нагрузку с действующих телекомобъектов, что позволяет еще большему числу абонентов скачивать тяжелые файлы за короткое время. По результатам замеров, средняя скорость передачи данных составляет 15-30 Мбит/с, а пиковая — достигает 120 Мбит/с. Этого достаточно для того, чтобы без задержек общаться по видеосвязи, использовать интернет для работы или учебы, смотреть фильмы и сериалы. Отметим, что для равномерного покрытия внутри зданий инженеры компании спланировали направление сигнала таким образом, чтобы он проникал на нижние и верхние этажи домов.

— За 10 лет Южный город сильно увеличился. Растет и численность жителей, а вместе с тем и потребление онлайн-данных. За год интернет-трафик в новых кварталах вырос в 1,5 раза. Такая динамика потребовала расширения мобильной инфраструктуры. А из-за особенностей застройки дополнительное телеком-оборудование было необходимо сразу в двух частях жилого массива, — рассказал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

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