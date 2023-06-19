В Самаре самокатчик сбил участвовавшего в триатлоне велосипедиста

После столкновения и самокатчик, и велосипедист оказались на земле Фото: скриншот видео

Соревнования по триатлону, которые в минувшие выходные состоялись в Самаре, не обошлись без происшествий. Одно из них произошло на улице Куйбышева. Там столкнулись велосипедист-участник заезда и самокатчик. Видео момента опубликовали в соцсетях.

Все случилось на участке между улицами Ленинградской и Некрасовской. На кадрах видно, как мужчина едет на самокате по краю дороги. Мимо него проносятся участники триатлона. В какой-то момент он решает повернуть налево. Самокатчик не убедился в безопасности своего маневра и в результате столкнулся с велосипедистом.

Оба упали на землю. Судя по видео, двухколесный транспорт получил серьезные повреждения. Участник триатлона от досады не смог сдержать эмоций – пару раз пнул незадачливого самокатчика.

Напомним, другое происшествие, связанное с соревнованиями, произошло на Волге. Там утонул 37-летний спортсмен из Екатеринбурга. Его тело достали из воды в районе «Ладьи» вечером 17 июня 2023 года. Следователи уже начали проверку по факту гибели мужчины.

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