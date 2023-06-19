Уроженка Самары Алена Макеева оказалась замешана в секс-скандале с лидером Rammstein

Алена Макеева работала кастинг-директором немецкой рок-группы Фото: СОЦСЕТИ

Уроженка Самары Алена Макеева стала фигуранткой дела против лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Ее подозревают в секс-вербовке – якобы она отбирала девушек для вечеринок группы после концертов. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на немецкие СМИ.

Насколько известно, недавно несколько девушек обвинили Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Одна из них – 24-летняя певица из Ирландии Шелби Линн. Она заявила, что во время одной из вечеринок она оказалась в одном помещении и музыкантом. Тот склонял ее к сексу, но девушка отказалась. Утром она проснулась в синяках и ничего не помнила. Однако потом ирландка призналась, что Тилль Линдеманн ее не трогал.

Сам лидер Rammstein отверг все обвинения. Между тем, прокуратура Берлина в настоящее время продолжает вести расследование. В ведомстве сообщили, что против музыканта и кастинг-директора Алены Макеевой возбуждены два уголовных дела. Одно о сексуальных преступлениях, а второе – о сбыте наркотиков.

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