В Самаре пройдут сразу два премьерных краеведческих спектакля для детей

Жители смогут посетить два спектакля. Фото: Самарик | Классные проекты для школьников

В Самаре местные жители смогут посетить два премьерных краеведческих спектакля. Они пройдут в ДК Железнодорожников 19 июня 2023 года.

По информации представителей проекта «Самарик. Сказочная Вселенная», премьерные показы состоятся в 16:00 и 18:00 на улице Льва Толстого, 94. Зрители смогут путешествовать сквозь время и пространство, побывать в разных эпохах Самары, а также собрать похищенные дары. Самарцы смогут посмотреть, как строилась городская крепость, отправится на ярмарку и даже побывать на Рождественском балу. Одно из главных изюминок спектакля станет главный герой – Самарик.

Вход на мероприятие будет свободный. Необходима предварительная запись на официальной странице.