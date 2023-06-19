ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов

Подключение определителя номера бесплатное Фото: Shutterstock

Жители России теперь смогут узнать, кто им звонит: мошенник, курьер или представители госорганов. В этом поможет определитель номера. Бесплатная услуга доступна клиентам ВТБ на смартфонах iOS, а также Android в версиях 10 и выше.

Во время входящего вызова с неизвестного номера определитель подскажет, является ли звонок нежелательным или может быть полезен — например, исходит от курьеров, поликлиник, госорганов. Хотя сервис позволяет узнать, кому принадлежит номер телефона, все равно стоит быть бдительными. Мошенники также часто используют подмену номера, что позволяет использовать чужие номера.

С понедельника, 19 июня 2023 года, определитель номера был перезапущен. Теперь он требует переподключения. Сделать это можно через интернет-банк – в настройках профиля в разделе «Безопасность».

— Ежемесячно пользователи получают в среднем около полумиллиона звонков от мошенников, а в пиковые периоды — до 1 млн. Масштабный перезапуск функционала определителя номера позволит бесплатно подключить опцию всем нашим клиентам. Также важно, что на некоторых устройствах обновленный сервис может определять звонки через мессенджеры, — отметил старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.