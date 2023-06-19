Самарцы могут поделиться бензином с поисковым отрядом «ЛизаАлерт»

Самарцы смогут помочь поисковому отряду. Фото: "ЛизаАлерт"

В Самарской области волонтеры и специалисты продолжают проделывать тяжелую работу. Поисковые маршруты все чаще выходят за город.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», значительно выросло число людей, желающих помочь землякам. В летний сезон добровольцам очень нужно топливо, которое поможет снабдить больше экипажей, отправляющихся на зов о помощи. На АЗС «ОЛВИ» действует акция #поделисьлитром. Местные жители могут сообщить кассиру о своем желании поделиться бензоином с отрядом «ЛизаАлерт».

Горожане оплачивают литр (или более) бензина для нужд отряда. Благодаря участию неравнодушных граждан, волонтеры и специалисты имеют возможность отправляться на помощь большим составом.