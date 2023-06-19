«Добрые люди» снова займутся отловом бездомных собак в Самаре

Ранее компания уже выступала в качестве подрядчика по отлову животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли торги на работы по отлову бездомных собак. Власти уже определились с компанией, которая займется отловом бездомных животных на территории города. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, победа досталась уже известному в областной столице ООО «Добрые люди». Начальная цена контракта составляет 49,1 миллион рублей. Компания предложила максимальную стоимость.

«Добрые люди» займутся отловом, стерилизацией и кастрацией животных, обработкой от паразитов и чипированием. Напомним, компания уже выступала в качестве подрядчика по отлову животных в 2020 и 2021 годах. Весной 2022 года «Добрых людей» сменил «ФлагманВет». А в августе 2022-го город вернулся к прежнему подрядчику.

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