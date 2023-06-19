Посвященный СВО памятник установят в парке Победы в Самаре

Несколько предложений по внешнему облику памятника уже есть / Фото: телеграм-канал Елены Лапушкиной

В Самаре появится памятник, посвященный специальной военной операции. Его установят в парке Победы. Открытие намечено на сентябрь 2023 года. На прошлой неделе в регионе объявили конкурс на лучший эскиз мемориала.

- Уже есть несколько предложений по внешнему виду памятника, но, по нашему мнению, было бы правильным, чтобы в его создании могли принять участие все желающие жители Самарской области. СВО - история всего нашего народа, сплотившегося перед лицом врага. Памятник, посвященный защитникам Родины, должен быть народным, - написала в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина.

Эскизы и предложения по месту размещения памятника в парке Победы будут принимать до 1 июля 2023 года. Их можно направлять в управление главного архитектора администрации Самары (architect@samadm.ru) или в ассоциацию «Совет муниципальных образований Самарской области» (Smo.samregion@yandex.ru).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.