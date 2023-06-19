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НовостиПроисшествия19 июня 2023 10:53

В Самаре директор строительной компании не выплатил сотрудникам более 1 млн 860 тысяч рублей

Уголовное дело передали в суд
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники не получили зарплату

Сотрудники не получили зарплату

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары директор строительной организации долгое время не выплачивал сотрудникам заработную плату. Дело передали в суд.

По информации СУ СК России по Самарской области, подозреваемый не выплачивал заработную плату с июля 2022 года по февраль 2023 года. Сотрудники не получили средства на общую сумму более 1 миллиона 860 тысяч рублей. Правоохранители собрали достаточную базу, уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по региону. Директора компании подозревают в полной невыплате заработной платы.