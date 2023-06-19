В Самаре директор строительной компании не выплатил сотрудникам более 1 млн 860 тысяч рублей

Сотрудники не получили зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары директор строительной организации долгое время не выплачивал сотрудникам заработную плату. Дело передали в суд.

По информации СУ СК России по Самарской области, подозреваемый не выплачивал заработную плату с июля 2022 года по февраль 2023 года. Сотрудники не получили средства на общую сумму более 1 миллиона 860 тысяч рублей. Правоохранители собрали достаточную базу, уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по региону. Директора компании подозревают в полной невыплате заработной платы.