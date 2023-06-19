Самарского депутата-бизнесмена Владимира Кошелева могут лишить ученой степени

Ученую степень кандидата экономических наук Владимир Кошелев защитил более 10 лет назад / Фото: vk.com/koshelevgd

Депутата Госдумы РФ и бизнесмена Владимира Кошелева могут лишить ученой степени кандидата экономических наук. Его обвинили в плагиате, пишет OBOZ.INFO.

Владимир Кошелев защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук в апреле 2011 года в СГЭУ. Через некоторое время он написал еще одну диссертацию. Ее опубликовали на сайте университета и в национальной электронной библиотеке. Однако на защиту работы бизнесмен не вышел.

Впоследствии в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) поступило заявление о лишении Владимира Кошелева ученой степени. Кандидатскую работу бизнесмена направили в Башкирский госуниверситет. Диссовет вуза обнаружил, что доля оригинального текста в работе составляет чуть более 50%. Диссертацию определили как плагиат и в РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Теперь работа должна пройти экспертный совет ВАК. Затем комиссия направит материалы в министерство науки и высшего образования РФ, которое и примет окончательное решение.

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