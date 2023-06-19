В Самарской области определили победителей конкурса «Герои в белых халатах - 2023»

Победителей выбирали читатели сайта samara.kp.ru. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился конкурс «Герои в белых халатах – 2023», который «Комсомольская правда» проводила вместе с Министерством здравоохранения Самарской области. Определились победители в двух номинациях – «Врачи» и «Медсестры».

В номинации «Врачи» победителями стали оперирующий врач-уролог высшей категории ГБУЗ СО СГКБ 2 им. Н. А. Семашко Зиновий Резников; оториноларинголог Кинель-Черкасской ЦРБ и Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Никита Воеводин; врач-педиатр, врач-детский-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Елена Трифонова.

В номинации «Медсестры» победили участковая медсестра детского поликлинического отделения ГБУЗ СО СГП 13 Юлия Моривец; медицинская сестра химиотерапевтического отделения Самарского онкологического диспансера Марина Сидорова; медицинская сестра онкологического кабинета поликлиники ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ Булда Кисыкова.

Победителей выбирали читатели «КП-Самара», голосование проходило на сайте samara.kp.ru.

Церемония награждения пройдет в пресс-центре «КП-Самара» по адресу: Самара, улица Лесная, дом 9 в пятницу 23 июня в 14:00.