Жительницу Самарской области обвиняют в истязании двух падчериц и пасынка

За жестокое обращение с детьми женщина может лишиться свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Самарской области обвиняют в жестоком обращении с детьми. Женщина на протяжении трех лет истязала двух падчериц и пасынка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все происходило с 2020-го по 2022 год в одном из домов в селе Петровка Борского района. Женщина постоянно избивала троих неродных детей: двух девочек, которым сейчас 11 лет и 15 лет, и мальчика, которому сейчас 16 лет.

- Жительница региона наносила детям удары по различным частям тела и другим образом причиняла физическую боль и психические страдания, - рассказали в Следственном комитете.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Материалы передали на рассмотрение в суд. За истязание падчериц и пасынка женщине может грозить от трех до семи лет колонии.

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