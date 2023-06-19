Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 11:27

В Самарской области водитель легковушки проехал на красный и врезался в иномарку

Пострадавшую доставили в медучреждение
Алена ПРОВКИНА
Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти в серьезной аварии пострадала женщина. Водитель легковушки проехал на красный. Она была в машине Subaru Forester, в которую врезалась другая иномарка - Nissan Maxima, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла утром 17 июня. Водитель Nissan Maxima ехал по улице Революционной и попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулся с автомобилем Subaru Forester под управлением 68-летнего автомобилиста. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир Subaru Forester.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, ей назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.