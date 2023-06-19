В Самарской области водитель легковушки проехал на красный и врезался в иномарку

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти в серьезной аварии пострадала женщина. Водитель легковушки проехал на красный. Она была в машине Subaru Forester, в которую врезалась другая иномарка - Nissan Maxima, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла утром 17 июня. Водитель Nissan Maxima ехал по улице Революционной и попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулся с автомобилем Subaru Forester под управлением 68-летнего автомобилиста. В результате столкновения пострадала женщина-пассажир Subaru Forester.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, ей назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.