Офисные сотрудницы Самары могут поучаствовать в конкурсе красоты «Мисс Офис»

Участницам предстоит рассказать о себе и своей компании, а также продемонстрировать творческие номера. Фото: пресс-служба конкурса

Офисных сотрудниц компаний Самары пригласили на кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023»», который состоится 1 июля в Казани. У самарчанок есть возможность выиграть главный приз – 3 миллиона рублей.

Поучаствовать в отборочном туре может любая девушка бесплатно. Она должна работать в офисе (от секретаря до генерального директора) и быть в возрасте от 20 до 35 лет. А вот семейное положение и наличие детей не важны. Чтобы принять участие в кастинге, надо заполнить анкету на сайте конкурса до 27 июня.

Участницам предстоит рассказать о себе и своей компании, а также продемонстрировать творческие номера. Жюри определят полуфиналисток, которые смогут представить свой город в полуфинале конкурса и выиграть главный приз, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора.

Отмечается, что все участницы кастинга получат приятные подарки. Напомним, в 2022 году три девушки из Самарской области стали полуфиналистками конкурса, а одна из них стала участницей финального шоу в Москве. В итоге ей присудили почетный титул «Доброе сердце».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и другие ценные подарки.

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