В Самарской области возрастет риск природных пожаров с 20 по 26 июня 2023 года

В регионе установится сухая жаркая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей вновь предупредили о риске возникновения природных пожаров. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 20 по 26 июня в губернии сохранится высокая пожарная опасность в лесах – 4 класс. В области установится сухая жаркая погода. Сотрудники МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать запрет на посещение лесов, не стоит разводить костер в лесу (даже рядом с водоемами) и поджигать сухую траву. Помимо этого, не нужно бросать непотушенные спички или сигареты.

Если вы заметили возгорание, стоит принять незамедлительные меры: отправиться за помощью или сообщить по телефону 8-800-100-94-00.