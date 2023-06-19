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НовостиОбщество19 июня 2023 11:59

Сильный ветер продолжит бушевать в Самарской области 20 июня

Порывы северо-западного ветра достигнут 15-18 м/с
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий.

Жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 20 июня, днем в Самарской области все еще будет бушевать сильный ветер. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15-18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Напомним, желтый уровень опасности из-за штормового ветра был объявлен в Самарской области и днем 19 июня.

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