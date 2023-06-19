В Самаре обновили карту площадки Грушинского фестиваля 2023 года

Теперь гостям "Груши" будет проще ориентироваться на фестивальной поляне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновилась карта Грушинского фестиваля, который ежегодно проходит на Мастрюковских озерах в Самарской области. Все дороги фестивальной поляны получили имена.

Так, на карту нанесли перекресток Евгения Евтушенко (он находится рядом с главной сценой), переулок Леонида Сергеева, дорогу Юрия Визбора (от парковки до озера Головное) и аллею Юрия Кукина (ведет к Волге). Теперь на поляне будет проще ориентироваться.

Появились на Мастрюковских озерах и новые локации. К примеру, это аллея фестивалей со стендами об истории Грушинского и других фестивалей авторской песни. Также там разместят парусник «Валерий Грушин», который будут строить гости юбилейного фестиваля.

Обновленная карта-схема поляны Грушинского фестиваля

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.