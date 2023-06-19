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НовостиОбщество19 июня 2023 12:27

В Самаре обновили карту площадки Грушинского фестиваля 2023 года

Все дороги на фестивальной поляне получили имена
Анастасия ФИЛАТОВА
Теперь гостям "Груши" будет проще ориентироваться на фестивальной поляне

Теперь гостям "Груши" будет проще ориентироваться на фестивальной поляне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обновилась карта Грушинского фестиваля, который ежегодно проходит на Мастрюковских озерах в Самарской области. Все дороги фестивальной поляны получили имена.

Так, на карту нанесли перекресток Евгения Евтушенко (он находится рядом с главной сценой), переулок Леонида Сергеева, дорогу Юрия Визбора (от парковки до озера Головное) и аллею Юрия Кукина (ведет к Волге). Теперь на поляне будет проще ориентироваться.

Появились на Мастрюковских озерах и новые локации. К примеру, это аллея фестивалей со стендами об истории Грушинского и других фестивалей авторской песни. Также там разместят парусник «Валерий Грушин», который будут строить гости юбилейного фестиваля.

Обновленная карта-схема поляны Грушинского фестиваля

Обновленная карта-схема поляны Грушинского фестиваля

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