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НовостиОбщество19 июня 2023 12:39

Самарский вуз будет сотрудничать с университетом Южной Осетии

Соглашение о сотрудничестве уже заключено
Ирина СИНЕГУБОВА
Уже в этом году представители Южной Осетии смогут поступить в аспирантуру СамГТУ. Фото: Юго-Осетинский государственный университет

Уже в этом году представители Южной Осетии смогут поступить в аспирантуру СамГТУ. Фото: Юго-Осетинский государственный университет

Самарский политех будет сотрудничать с Юго-Осетинским государственным университетом имени Тибилова, в том числе в совместной подготовке научных кадров. В Цхинвале заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте СамГТУ.

Соглашение предполагает развитие сотрудничества в области библиотечного дела, разработку технологий и подготовку научных кадров высшей квалификации. Также возможен взаимовыгодный двусторонний обмен и по другим направлениям.

Как отметил ректор Политеха, в ближайшее время партнеры определят перспективные для совместной работы отрасли знаний, и уже в этом году представители Южной Осетии смогут поступить в аспирантуру СамГТУ.

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