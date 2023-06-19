Марафон поздравлений ко Дню медработника прошел в Самарской области

Парламентарии и активисты "Молодой гвардии" посетили медучреждения региона и вручили сотрудникам подарки / Фото: Единая Россия

В Самарской области прошел марафон поздравлений ко Дню медицинского работника, который в этом году выпал на 18 июня. Свою признательность медикам выразили волонтеры и депутаты всех уровней.

Одним из первых с профессиональным праздником работников и ветеранов здравоохранения поздравил губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Депутаты губдумы Роман Балтер и Светлана Ильина вместе с главой Самарского района Романом Радюковым и активистами «Молодой гвардии» посетили несколько лечебных учреждений. Они поздравили персонал больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, военного госпиталя, кожно-венерологического диспансера, детской стоматологической поликлиники ГСП № 1, гериатрической больницы и медцентра «Династия».

– С удовольствием пообщались с руководством и коллективами учреждений и вручили сладкие подарки: торты и ягоды. Наши медики – люди по-настоящему преданные своей профессии и увлеченные своим делом. Каждый из них – настоящий герой и достоин искреннего уважения! – отметил Роман Балтер.

Депутат думы Тольятти Владимир Бобров и депутат областного парламента Владимир Дуцев поздравили с праздником сотрудников городской больницы и поликлиники Комсомольского района. Депутаты думы Самары Ольга Куракина и Маргарита Анохина – коллектив МСЧ-5 Кировского района, депутат губдумы Владимир Субботин – медиков Похвистнева. К поздравлениям медиков региона также присоединились председатель «думского» комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина и депутат областного парламента Елена Сазонова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.