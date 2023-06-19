Самарцам напомнили о необходимости своевременно передать показания счетчиков ГВС

От своевременной передачи зависит актуальность данных начислений в квитанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напомнил о необходимости направить показания счетчиков горячего водоснабжения.

— От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции, — отметили в пресс-службе энергокомпании.

Также самарцам напомнили, какими путями можно передать показания. Клиенты компании могут передать данные приборов учета горячего водоснабжения через личный кабинет на сайтах компании, мобильные приложения «ЭнергосбыТ Плюс» и «Квартплата 24».

Есть возможность направить данные счетчиков и через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте, QR-кодом на квитанции, при оплате через банки, а также по телефону 8(8462) 54-16-59 (для жителей Самары).

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