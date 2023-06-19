Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» может повысить цены в кафе с 26 июня

Повышение цен в кафе "Вкусно - и точка" возможно на 5-8% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еда в ресторанах «Вкусно – и точка» может стать дороже. Появились сообщения, что руководство сети быстрого питания намерено поднять цены почти на все меню.

По предварительным данным, повышение цен возможно на 5-8%. Планируется, что стоимость ряда блюд, к примеру, чизкейка и круассанов, увеличится с 26 июня 2023 года. Как пишет ФАН, возможная причина подобных мер – подорожание ингредиентов и проблемы с логистикой.

Напомним, первый ресторан «Вкусно – и точка» открылся в Самаре в июне 2022 года. Он заработал на месте бывшего «Макдоналдса» на улице Полевой. Горожане с нетерпением ждали этого. На открытии заведения выстроилась большая очередь.

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