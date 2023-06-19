Энергетики призывают самарцев оплачивать счета до отъезда в отпуск

Перед долгой поездкой стоит оплатить все счета за коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда вы уезжаете в отпуск, то, конечно же, поручаете кормить кота и поливать комнатные цветы соседке или родственникам. Но перекладывать на них еще и заботы о коммунальных платежах не обязательно, хотя в отсутствие хозяина некоторые бытовые приборы продолжают потреблять электрическую энергию и увеличивать цифры на счётчике.

Собираясь в долгую поездку, обратите внимание на состояние своего лицевого счета. Чтобы в отпуске вы были спокойны за электроснабжение своего холодильника, СамГЭС рекомендует не позднее 25 числа полностью оплатить счет-квитанцию и внести рекомендованный аванс.