Российский экооператор и Сбер будут сотрудничать в сфере обращения с ТКО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Цель соглашения — установление долгосрочных партнерских отношений при софинансировании инфраструктурных проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений в области обращения с ТКО. Стороны рассматривают в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности совместное участие в финансировании проектов по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры в области обращения с ТКО.

— Подписанное соглашение выводит наше сотрудничество с РЭО на новый уровень. Мы совместно работаем над целым рядом проектов в сфере обращения с ТКО, в том числе над созданием автоматизированной системы вакуумного удаления отходов в новом умном городе-парке СберСити, который строится в Москве в Рублево-Архангельском. Уверен, что совместная работа с единомышленниками по зеленой повестке поможет приблизить будущее, в котором мусор из проблемы превратится в возможность и сырье для производства новых товаров, — отметил Александр Ведяхин.

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