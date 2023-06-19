Жители Самарской области снова могут оформить загранпаспорт нового образца на 10 лет

Выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июня возобновили прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Жителям Самарской области напомнили о возможности получить загранпаспорт со сроком действия на 10 лет.

— Заявление можно подать в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направить онлайн через госуслуги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля 2023 года.

Узнать подробнее о местонахождении и режиме работы подразделений, где есть возможность получить биометрические заграничные паспорта, каждый может на сайте.

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