Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2023 13:49

Жители Самарской области снова могут оформить загранпаспорт нового образца на 10 лет

Полицейские напомнили, где можно получить биометрические заграничные паспорта
Ирина СИНЕГУБОВА
Выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен.

Выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июня возобновили прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации. Жителям Самарской области напомнили о возможности получить загранпаспорт со сроком действия на 10 лет.

— Заявление можно подать в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направить онлайн через госуслуги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля 2023 года.

Узнать подробнее о местонахождении и режиме работы подразделений, где есть возможность получить биометрические заграничные паспорта, каждый может на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где и как получить биометрический загранпаспорт в Самаре в 2023 году

Рассказываем, где и как получить биометрический загранпаспорт в Самаре в 2023 году (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.