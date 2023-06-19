В Самаре рабочие выравнивают пролетные строения моста на ул. Земеца

Работы на путепроводе ведутся по графику, отставаний нет Фото: администрация Самары

Стало известно, как продвигается ремонт путепровода «139 км» на улице Земеца в Самаре. Работами охвачен участок от въезда на территорию РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова. Отставаний от графика нет.

- Почти все задачи по демонтажу старых элементов моста выполнены: фрезерование покрытия проезжей части, разборка тротуарного покрытия, щебеночного балласта и контактной сети. Удалено старое ограждение и защитные слои бетона, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, разборка ослабленного бетона на консолях путепровода закончена на 2/3, выравнивающего слоя трамвайного полотна – на 1/2. На некоторых участках специалисты приступили к монтажным работам под цоколи опор освещения и к подъему пролетов (всего их 20, но работы проведут только на тех, которые к моменту ремонта находились в плохом состоянии). Кроме того, идет подготовка к устройству трех монолитных железобетонных ограждений высотой более полуметра. Они будут разграничивать пешеходные зоны, трамвайные пути и проезжую часть.

Подрядчик работает в усиленном режиме. Возобновить движение транспорта, в том числе общественного, по мосту на улице Земеца планируют уже к концу октября 2023 года. Отметим, что в следующем году работы на объекте будут продолжены. Специалисты обещают, что они не повлияют на дорожный трафик.

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