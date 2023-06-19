В Самарской области жители стали брать больше кредитов

Ипотека - один из самых популярных кредитов. Фото: https://ru.freepik.com/author/gpointstudio.

По итогам января-марта 2023 года выдачи розничных кредитов в Самарской области значительно выросли. Своей статистикой поделился банк ВБТ: в него рост составил 30% за этот период. Наибольшим спросом пользовались кредиты наличными, выдачи которых в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,5 раза. В январе-марте самарцы оформили почти 6,4 тысяч таких займов на общую сумму 3,8 млрд рублей.

Результаты в сегменте автокредитования за первые три месяца в два раза превысили показатели аналогичного периода 2022 года по количеству и объему. Всего за три месяца банк предоставил самарцам 350 автокредитов на сумму 350 млн руб. Средний чек сделки по итогам квартала – 1 млн рублей. Он практически не изменился по сравнению с прошлым годом. В структуре продаж 45% пришлось на кредиты, оформленные на покупку авто с пробегом. Портфель по автокредитованию на конец 1 квартала сохранился на уровне прошлого года.

За январь-март банк выдал жителям региона 800 ипотечных кредитов. Каждая четвертая сделка пришлась на программы с господдержкой. Наибольшим спросом среди населения области пользовалась «семейная ипотека», второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой-2020». Портфель в этом сегменте сохранился на уровне прошлого года, составив 39,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических лиц по итогам января-марта 2023 года увеличился на 4%.

- Данные первого квартала говорят о восстановлении активности населения на розничном рынке. Мы видим позитивную динамику по всей линейке продуктов. Драйвером роста потребительского кредитования в первые три месяца стали кредиты наличными и ипотека. Активное развитие автопрома и выход на рынок новых китайских брендов способствовали восстановлению продаж этого сегмента: мы отмечаем увеличение спроса на автомобили с пробегом, поскольку предложение новых транспортных средств все еще остается ограниченным. В сберегательной стратегии самарцев главную роль играют классические рублевые вклады, которые остаются одним из самых востребованных на рынке. Вкладчики не только размещают новые средства, но и конвертируют в рубли закрывающиеся депозиты в долларах и евро. Мы отмечаем смещение спроса с краткосрочных депозитов на среднесрочные,— прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.