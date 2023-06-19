Губернатор Самарской области одобрил создание кадрового сервиса на Госуслугах

Сначала планируется сформировать экспертное сообщество и единый координационный орган. Фото: Юлия Рубцова

На Госуслугах появится кадровый сервис Самарской области. Об этом шла речь 19 июня на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

С инициативой сформировать кадровую экосистему в Самарской области выступил Минтруд региона. Предполагается, что выстраивание единой экосистемы позволит решить текущие задачи по обеспечению специалистами экономики региона и работать на опережение, создавая кадровые ресурсы под потребности бизнеса.

Региональный Минтруд уже провел первичный анализ существующей кадровой системы. Специалисты сделали вывод, что для достижения более качественного результата нужно, чтобы все ресурсы работали как части целого.

Сначала планируется сформировать экспертное сообщество и единый координационный орган. Потом будут выявлены наиболее эффективные меры по поиску, развитию и закреплению кадров. Также предлагается внедрить единый подход к построению карьерных траекторий и сформировать кадровый резерв для экономики области на основе прогноза потребностей работодателей.

В настоящий момент уже идет работа по проекту реинжиниринга кадровых служб работодателей региона, который поможет предприятиям лучше презентовать свои вакансии. Глава региона поддержал концепцию кадровой экосистемы, отметив, что эта работа будет полезна не только для предприятий, но и для органов исполнительной власти.

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