В Самаре начнут перекрывать дороги на время перекладки теплотрасс

В основном работы намечены на выходные дни.
Фото: администрация Самары
В Самаре в рамках подготовки тепловых сетей к отопительному периоду 2023-2024 годов планируется частичное или полное ограничения движения транспорта по городским дорогам. Об этом сообщили в мэрии.
Перекрытия необходимы в местах, где теплотрасса сопряжена с проезжей частью. Сейчас энергокомпания вместе с администрацией Самары уже разработала проект плана работ по переходу дорог на объектах технического перевооружения теплотрасс.
Чтобы минимизировать скопление автотранспорта, в основном работы намечены на выходные дни. Это скажется и на движении общественного транспорта, оно будет организовано по скорректированным схемам.
Самарцев просят с пониманием отнестись к необходимости работ и заранее выбирать объездные маршруты. Предварительный график работ на июнь, июль и август уже составлен.
Самарцев просят с пониманием отнестись к необходимости работ.
Фото: администрация Самары
Перекрытия необходимы в местах, где теплотрасса сопряжена с проезжей частью.
Фото: администрация Самары
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