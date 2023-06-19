Два аварийных дома снесут в Промышленном районе Самары

Первый участок площадью 388 квадратных метров находится на улице Воронежской, 20. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Промышленном районе Самары для муниципальных нужд изымут два земельных участка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Первый участок площадью 388 квадратных метров находится на улице Воронежской, 20. В многоквартирном доме изымут пять жилых квартир. А второй участок, подлежащий изъятию, расположен на улице Свободы, 116. Его площадь составляет 380 квадратных метров. Там квартир лишаться восемь собственников.

Теперь департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений. Помимо этого, с хозяевами квартир проведут переговоры, на которых будут обсуждаться условия изъятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.