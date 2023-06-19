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НовостиОбщество19 июня 2023 16:41

Два аварийных дома снесут в Промышленном районе Самары

С хозяевами квартир проведут переговоры, на которых будут обсуждаться условия изъятия
Ирина СИНЕГУБОВА
Первый участок площадью 388 квадратных метров находится на улице Воронежской, 20.

Первый участок площадью 388 квадратных метров находится на улице Воронежской, 20.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Промышленном районе Самары для муниципальных нужд изымут два земельных участка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Первый участок площадью 388 квадратных метров находится на улице Воронежской, 20. В многоквартирном доме изымут пять жилых квартир. А второй участок, подлежащий изъятию, расположен на улице Свободы, 116. Его площадь составляет 380 квадратных метров. Там квартир лишаться восемь собственников.

Теперь департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений. Помимо этого, с хозяевами квартир проведут переговоры, на которых будут обсуждаться условия изъятия.

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