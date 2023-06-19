Горячую воду отключат на ряде улиц Самары с 19 июня по 2 июля

Местных жителей просят не находиться рядом с трубопроводами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 19 июня по 2 июля в Самаре приостановят горячее водоснабжение на ряде улиц города. Энергетики «Т Плюс» выполнят ремонт первой тепломагистрали Центральной отопительной котельной, сообщили в пресс-службе компании.
Речь идет о территории в границах улиц Гастелло, Стара Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольской, Карбышева, Аэродромной, М.Тореза, Печерской, Гаражной и Блюхера.
Во время ремонта теплосети проверят на плотность и прочность. Местных жителей просят не находиться рядом с трубопроводами, местами парения и просадки грунта, а также не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили.
Горячее водоснабжение должны восстановить вместе с коммунальными организациями после того, как будут устранены выявленные повреждения.
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