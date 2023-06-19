Холодную воду отключат на 15 улицах Самары с 19 по 23 июня

Жителей просят при необходимости заранее запастись водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 19 по 23 июня отключат холодную воду на 15 городских улицах в связи с ремонтно-профилактическими работами. Об этом сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Так, с 22:00 19 июня до 06:00 20 июня без воды останутся жители на Московском шоссе 18 км, 1, 1а, 2, 4-10, 10а, 11-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 18А. Во вторник, 20 июня, с 8:00 до 20:00 отключат ХВС по улицам Пятигорской, 11к3, 13к1, 13к2, 11к4, 11б, 15, а также Новокрасноармейской, 3А и 5А.

В этот же день с 9:00 до 17:00 водоснабжения не будет на улицах Невской, 1, 3, 5, 7, Молодогвардейской, 225, 244 и Лесной, 9, 11, 11А. Бойлер будет установлен на Невской, 3. А 21 июня с 11:00 до 10:00 следующего дня воду отключат на улицах Льва Толстого, 96-120, Красноармейской, 93а, 93, 99, 101, 103, Братьев Коростелевых, 17, 47-100, Арцыбушевской, 13, 27а, 32, 34, 34а. Бойлеров можно воспользоваться на Красноармейской, 93а и Л.Толстого, 108.

Также 21 июня с 09:00 до 17:00 с неудобствами придется мириться жильцам домов по улице Орловской, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 26, 24, 22а, 22, а вот 22 июня с 10:00 до 14:00 – по улице Победы, 82-87. Бойлер установят на Победы, 85.

Помимо этого, с 10:00 22 июня до 6:00 23 июня запланировано отключение на улицах Аксакова, 3а, Малоурицкой, 15, Мечникова, 50а и 54. Бойлером можно будет воспользоваться на ул. Мечникова, 50а.

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