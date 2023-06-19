Универсальная спортплощадка появится в селе Самарской области

Завершить строительство планируется до конца лета 2023 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хворостянском районе Самарской области появится новая универсальная спортивная площадка. Ее построят в селе Новотулка. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

На территории можно будет проводить занятия по мини-футболу, волейболу, баскетболу, хоккею и другим видам спорта. Как рассказали в районной администрации, местные жители ждали на протяжении многих лет появление спортплощадки.

Сейчас на участке уже идут строительные работы, их планируется завершить до конца лета 2023 года. Площадка появится благодаря нацпроекту «Демография».

Ожидается, что появление спортплощадки придаст импульс развития селу, а местным жителям станет заниматься спортом комфортнее и продуктивнее.

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