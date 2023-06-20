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НовостиОбщество20 июня 2023 3:49

Маленький самарский кулинар прошел в детский сезон шоу «Кондитер»

Дети будут бороться за звание лучшего кондитера
Алена ПРОВКИНА
Мальчик из Самары примет участие в проекте

Мальчик из Самары примет участие в проекте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы продолжают принимать участие в новом сезоне проекта «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница!». Ребята старше пяти лет будут бороться за звание лучшего кондитера страны.

По информации пресс-службы телеканала, ребята своими руками создадут кондитерские шедевры. Среди претендентов на победу – 11-летний самарец Иван Полаженко. На первую встречу с ведущим мальчик принес карамельный медовик с апельсиновым кремом, который приготовил сам.

Конкурсанты пытаются поразить Рената Агзамова, чтобы пройти в финал проекта и выиграть миллион рублей. Свой десерт Иван из Самары представит уже сегодня, 20 июня, в 18:20.