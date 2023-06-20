В большинстве самарских компаний отсутствует дресс-код

Сотрудники рассказали о требованиях на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие компании отказались от дресс-кода на работе. Горожан не увольняют за неподобающий внешний вид.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только 3% респондентов признались, что работодатель делает замечания по поводу официальной одежды. 94% респондентов отметили, что не имеют подобного опыта. Каждый третий работодатель делает замечания работникам по поводу ненадлежащего внешнего вида или цвета волос.

Каждый девятый самарец рассказал, что выслушивал замечания от работодателя. При этом, также часто они слышат критику от коллег. Замечание босса учли 62% сотрудников.