В Самаре пенсионер перевел за «государственные услуги» 1 миллион 280 тысяч рублей

Пенсионер лишился средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре злоумышленники продолжают обманывать местных жителей. Мошенники вновь позвонили пенсионеру.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, незнакомец позвонил дедушке и представился сотрудником службы безопасности сервиса «Госуслуги». Подозреваемый сообщил о мошенниках и попросил перевести все средства на указанный безопасный счет. Потерпевший доверился неизвестному и перевел 1 миллион 280 тысяч рублей.

После перевода средств злоумышленник перестал выходить на связь. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.