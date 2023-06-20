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НовостиПроисшествия20 июня 2023 6:13

Самарской области мужчина угнал два велосипеда за несколько часов

Подозреваемого задержали
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника задержали

Злоумышленника задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области потерпевшие обратились за помощью. У местных жителей украли велосипеды с лестничной площадки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции выяснили, что имущество стояло на лестничной площадке многоквартирного дома. Общий ущерб составил 27 тысяч рублей. Правоохранители опросили горожан, осмотрели места происшествий и провели поквартирные обходы. Оказалось, один из велосипедов сдали в комиссионный магазин.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину. Вырученные средства злоумышленник потратил на собственные нужды. Расследование продолжается.