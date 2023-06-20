Движение троллейбусов возобновили по пр. Масленникова в Самаре

Троллейбусы ездили по скорректированной схеме из-за перекладки теплотрассы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В минувшие выходные в Самаре возобновили движение троллейбусов по проспекту Масленникова. На прежние маршруты вернули №№ 4, 15 и 19. Информация об этом появилась в телеграм-канале департамента транспорта Самары.
- Открыто движение троллейбусов №№ 4, 15, 19 по проспекту Масленикова в оба направления, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, движение троллейбусов по проспекту Масленникова ограничивали из-за проведения работ по ремонту теплосетей. В течение нескольких дней они курсировали прямо по Московскому шоссе до пересечения с улицами Гагарина и Луначарского, а затем также прямо по Московскому шоссе и поворачивали на улицу Коммунистическую.
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